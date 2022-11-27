Об этом сообщают российские СМИ.

В ответ на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана от 21 ноября, что РФ не выполняет договоренности, достигнутые в 2019 году в Сочи, Дмитрий Песков признал, что между Москвой и Анкарой в этом вопросе существуют разногласия.

"О Сирии разногласия есть с Турцией, когда их удалось купировать и расшить в Сочи, был подписан документ, который зачитывали два министра. После этого мы слышали заявление Эрдогана, были и заявления наших представителей, которые говорили о том, что мы также недовольны, как Турция выполняет свои обязательства", – сказал Песков.

В то же время, он выразил надежду, что Турции и России удастся избежать конфронтации в Сирии.

"Но с Турцией есть другая замечательная история – уровень наших отношений и политическая мудрость позволяют нам урегулировать подобные разногласия не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих и напряженных, но все-таки переговоров", – отметил Песков.

22 ноября Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения наземной операции в Сирии из-за ракетных обстрелов страны.

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