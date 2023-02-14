В Кремле отреагировали на информацию украинской разведки о намерении РФ совершить госпереворот в Молдове
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова утверждает, будто Кремль не пытался совершить госпереворот в Молдове, а Киев хочет втянуть своего соседа в войну с Россией
Об этом пишут росСМИ.
Захарова назвала заявления Киева и Кишинева "необоснованными и бездоказательными".
"Это в стиле классических приемов, которые нередко используют США, другие страны Запада и Украина - сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий... Настоящая цель Киева, запустившего дезинформацию о "российском плане дестабилизации Молдовы" - втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией. А власти Молдовы подтверждают этот фейк, чтобы с использованием мифа о российской угрозе отвлечь внимание от внутренних проблем, созданных прежде всего провальным социально-экономическим курсом действующей власти, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами", – заявила Захарова.
Пресс-секретарь МИД РФ заверила Майю Санду в отсутствии планов Кремля захватить Молдову.
- Ранее президент Майя Санду заявила о намерении РФ совершить госпереворот в Молдове. Этому предшествовало то, что украинский лидер Владимир Зеленский передал Санду документы, подтверждающие намерения РФ.
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