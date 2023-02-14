Об этом пишут росСМИ.

Захарова назвала заявления Киева и Кишинева "необоснованными и бездоказательными".

"Это в стиле классических приемов, которые нередко используют США, другие страны Запада и Украина - сначала обвинить со ссылкой на якобы закрытую разведывательную информацию, а затем использовать ее для оправдания собственных незаконных действий... Настоящая цель Киева, запустившего дезинформацию о "российском плане дестабилизации Молдовы" - втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией. А власти Молдовы подтверждают этот фейк, чтобы с использованием мифа о российской угрозе отвлечь внимание от внутренних проблем, созданных прежде всего провальным социально-экономическим курсом действующей власти, усилить борьбу с инакомыслием и политическими оппонентами", – заявила Захарова.

Пресс-секретарь МИД РФ заверила Майю Санду в отсутствии планов Кремля захватить Молдову.