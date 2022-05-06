В кремле отказались подтвердить, что Путин извинился перед премьером Израиля за антисемитские заявления Лаврова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские средства массовой информации.

Сегодня, 6 мая, во время брифинга со СМИ Песков на вопрос об извинениях Путина перед Бенетом ответил, что разговор лидеров РФ и Израиля был действительно очень важным.

"Сейчас нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения", – сказал Дмитрий Песков.

5 мая в правительстве Израиля заявили об извенениях Путина за антисемитское высказывание Лаврова, в кремле молчат. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Израиль сообщил, что президент России извинился за антисемитское заявление своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также Путин пообещал позволить эвакуацию граждан из Мариуполя.

Ранее Кулеба обсудил с главой МИД Израиля антисемитские высказывания Лаврова. Израиль пообещал еще больше поддерживать Украину.

Также 4 мая Ермак высказался по поводу антисемитских заявлений Лаврова и призвал Израиль жестко отреагировать.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии .

3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.

После антисемитских заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова правительство Израиля решило увеличить помощь Украине.

2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. В тот же день Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма.

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