В кремле отказались подтвердить, что Путин извинился перед премьером Израиля за антисемитские заявления Лаврова
То, что Путин извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за высказывание Лаврова о евреях, пресс-секретарь кремля Дмитрий Песков отказался подтверждать. Он лишь сказал, что разговор по телефону был важным
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские средства массовой информации.
Сегодня, 6 мая, во время брифинга со СМИ Песков на вопрос об извинениях Путина перед Бенетом ответил, что разговор лидеров РФ и Израиля был действительно очень важным.
"Сейчас нам нечего добавить к тому, что мы сообщили в письменном сообщении по результатам этого общения", – сказал Дмитрий Песков.
- 5 мая в правительстве Израиля заявили об извенениях Путина за антисемитское высказывание Лаврова, в кремле молчат. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Израиль сообщил, что президент России извинился за антисемитское заявление своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также Путин пообещал позволить эвакуацию граждан из Мариуполя.
- Ранее Кулеба обсудил с главой МИД Израиля антисемитские высказывания Лаврова. Израиль пообещал еще больше поддерживать Украину.
- Также 4 мая Ермак высказался по поводу антисемитских заявлений Лаврова и призвал Израиль жестко отреагировать.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал антисемитские заявления Сергея Лаврова свидетельством господства в России нацистской идеологии .
- 3 мая в МИД России, в ответ на упреки в антисемитизме, обвинили Израиль в поддержке неонацизма.
- После антисемитских заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова правительство Израиля решило увеличить помощь Украине.
- 2 мая Сергей Лавров назвал евреев "самыми ярыми антисемитами", чем изрядно возмутил МИД Израиля. В тот же день Зеленский отреагировал на заявление Лаврова по поводу евреев-антисемитов и назвал его "великим знатоком" гитлеризма.
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