Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Китай обладает достаточно эффективным и значительным потенциалом по предоставлению посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования", – сказал он.

Песков подчеркнул, что РФ не видит иного пути, чем продолжать войну.