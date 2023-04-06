В Кремле отказались от посредничества Китая в урегулировании ситуации в Украине
Кремль считает, что Китай ничем не может помочь в ситуации с Украиной. Россия намерена продолжать вооруженную агрессию
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Китай обладает достаточно эффективным и значительным потенциалом по предоставлению посреднических услуг, и недавние дипломатические успехи Китая это красноречиво продемонстрировали. Но с Украиной ситуация пока сложная, не демонстрирует никаких перспектив для мирного урегулирования", – сказал он.
Песков подчеркнул, что РФ не видит иного пути, чем продолжать войну.
- Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Макроном призвал как можно быстрее начать мирные переговоры по Украине . Макрон надеется, что его китайский коллега способен повлиять на РФ, чтобы завершить войну.
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