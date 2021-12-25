В Кремле отказались от дедлайнов в ультиматуме к США и НАТО
Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ставил НАТО и США дедлайнов по поводу требований о "гарантиях безопасности"
Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности", но дедлайна в этом вопросе нет.
"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", - сказал Песков.
- МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.
- 21 декабря президент РФ Владимир Путин пригрозил военно-техническими мерами в случае расширения Альянса на восток.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.08
Покупка 27.08Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.55Продажа 30.99
- Актуальное
- Важное