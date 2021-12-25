В Кремле отказались от дедлайнов в ультиматуме к США и НАТО

Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои требования по "гарантиям безопасности", но дедлайна в этом вопросе нет.

"Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее", - сказал Песков.

МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

21 декабря президент РФ Владимир Путин пригрозил военно-техническими мерами в случае расширения Альянса на восток.

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