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В Кремле опровергли попадание российской ракеты в собор в Одессе и обвинили Украину

24 июля, 2023 понедельник
13:55
Война с Россией

В Кремле опровергли то, что российские военные разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе и обвинили в этом Украину

Об этом заявило издание Интерфакс.

"Подобные заявления мы не принимаем, это абсолютно неправда, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Мы однократно заявили и можем это повторить: наши вооруженные силы никогда не наносят удары по объектам социальной инфраструктуры и тем более по храмам, церквям и другим подобным объектам".

По словам Пескова, "там речь идет о (украинских - ред.) антиракетах", которые были выпущены, и которые "сами разрушили этот храм".

Ракетный обстрел Одессы

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видов ракет. В результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Продолжался разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работали все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили , что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесщине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". В то же время подразделения ПВО уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Как установили, россияне разрушили портовую инфраструктуру, по меньшей мере, 6 жилых, в том числе многоквартирных домов. Были изуродованы десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали 2 памятника архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на ракетные обстрелы города. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления. А по словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифании, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В свою очередь в министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПИ опроверг фейк.

Вечером Зеленский сказал , что россияне во время атаки повредили и консульское здание Греции.

После этого Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) выразила "глубокую обеспокоенность" и осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы. Также там отметили, что в ближайшие дни организация отправит в город миссию для проведения предварительной оценки ущерба.

Россия
Одесса
Дмитрий Песков
Военные новости
руские фейки
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