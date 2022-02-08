В Кремле опровергли информацию о соглашении России и Франции по Украине

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК.



"FT, конечно, написала в сущности неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких соглашений, это просто невозможно. Потому что Франция является и членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране", - сказал Песков. .



Ранее издание The Financial Times со ссылкой на официальные лица Франции писало, что Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили соглашение о снижении напряжения вокруг Украины. Согласно данным издания, Путин обязался вывести из Беларуси до 30 тыс. военных РФ и пообещал "не проводить новые военные инициативы".

Напомним, в понедельник, 7 февраля, Эммануэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров Макрон заявил , что РФ и Франция должны вместе построить гарантии безопасности.

Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон и министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан прибыли в Киев для встречи с президентом и главой МИД Украины.