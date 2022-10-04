В Кремле "очень положительно" оценили твиты Маска
Кремль считает "очень позитивным" последние твиты главы Tesla Илона Маска о войне в Украине
Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Мы заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, Украине, Польше, Прибалтике. Прежде всего не дала спать ботам, которые активно участвовали в голосовании. Очень положительно, что такой человек как Маск ищет пути мирного выхода" , – сказал он.
По его словам, Маск пытается искать пути для достижения мира.
"В отличие от профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно", - подчеркнул он.
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Вечером 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.
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В свою очередь, украинцы откликнулись на призыв волонтеров Сергея Притулы и Игоря Лаченкова собрать деньги "на учебник по истории Украины для Илона Маска" – после того, как он опубликовал серию провокационных твитов. Собранные средства потратят на нужды ВСУ. Только через 30 минут украинцы задонатили миллион гривен. Чуть больше часа на счету было уже более 1,7 млн грн.
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Впоследствии на это отреагировал и президент Литвы Гитанас Науседа. Он сказал: "когда кто пытается украсть колеса Теслы, это не делает его владельцем".
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Американский бизнесмен Илон Маск после серии провокационных твитов по условиям установления мира между Украиной и РФ заявил, что он все еще на стороне нашего государства.
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