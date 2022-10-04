В Кремле "очень положительно" оценили твиты Маска

Об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы заметили, что эта инициатива Маска не дала спать многим в Европе, Украине, Польше, Прибалтике. Прежде всего не дала спать ботам, которые активно участвовали в голосовании. Очень положительно, что такой человек как Маск ищет пути мирного выхода" , – сказал он.

По его словам, Маск пытается искать пути для достижения мира.

"В отличие от профессиональных дипломатов Маск пытается искать пути для достижения мира. А достижение мира без выполнения условий России совершенно невозможно", - подчеркнул он.