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В Кремле объяснили, почему Путину сложно общаться с Зеленским

17 октября, 2021 воскресенье
17:36
война с Россией

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал маловероятной встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", сообщают российские СМИ.

По его словам, Путину сложно разговаривать с Зеленским, поскольку президент Украины называет Россию стороной конфликта на Донбассе.

"Очень сложно говорить с господином Зеленским. Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Как здесь можно общаться? Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает, что говорит", - заверил Песков.

Он подчеркнул, что сейчас перспектив для разговора между Путиным и Зеленским пока нет, и обвинил в этом украинскую власть.

"Именно они проводят законопроект о переходном периоде, который будет означать выход Киева из Минских соглашений", - сказал Песков.

Он также прокомментировал призыв Зеленского организовать встречу "Нормандской четверки", заметив, что для этого следует провести "домашнюю работу". Необходимость саммита, по его словам, определят министры, которые поймут, готов ли фундамент для встречи.

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Владимир Путин
Дмитрий Песков
Минские договоренности
нормандская четверка
Нормандский формат
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