Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, Париж и Берлин якобы не хотят придавать посреднических усилий для "урегулирования военного конфликта в Украине".

"Что касается Макрона и Шольца, просто в последнее время они не проявляют желания каким-либо образом прислушаться к позиции российской стороны и участвовать в каких-либо усилиях по предоставлению посреднических услуг. Поэтому с ними контактов стало меньше", - сказал Песков.

В то же время он отметил, что Турция занимает иную позицию, чем Франция и Германия.

"Анкара декларирует свою готовность продолжать посреднические усилия. Мы знаем, что президент Путин неоднократно давал высокую оценку этим посредническим усилиям Турции. Кроме того, у нас с Турцией очень большие торгово-экономические отношения", - рассказал Песков.

21 сентября Эмманюэль Макрон на сессии Генеральной ассамблеи ООН заявил, что страны, отказывающиеся встать на сторону Украины в войне против России, являются "соучастниками" нового российского империализма .

В свою очередь Олаф Шольц выразил убеждение , что РФ не выиграет войну против Украины, а Германия и Европа должны выиграть собственные битвы против России.

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