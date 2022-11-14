В Кремле объяснили, почему Путин не полетел на саммит G20
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не полетел на саммит G20 из-за необходимости оставаться в РФ
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, президент России решил не лететь на саммит G20 в Индонезию, поскольку обстоятельства требуют, чтобы он оставался в стране.
"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет его пребывания в Российской Федерации, поэтому было принято решение поучаствовать российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - сказал Песков.
Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров получил от Владимира Путина послание, которое тот произнесет на Бали.
Cаммит G20 пройдет 15–16 ноября.
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11 ноября Песков заявил , что Путин не будет выступать на G20, даже онлайн.
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