В Кремле объяснили, почему Путин не полетел на саммит G20

Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, президент России решил не лететь на саммит G20 в Индонезию, поскольку обстоятельства требуют, чтобы он оставался в стране.

"Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет его пребывания в Российской Федерации, поэтому было принято решение поучаствовать российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел", - сказал Песков.

Он добавил, что глава МИД РФ Сергей Лавров получил от Владимира Путина послание, которое тот произнесет на Бали.

Cаммит G20 пройдет 15–16 ноября.

11 ноября Песков заявил , что Путин не будет выступать на G20, даже онлайн.

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