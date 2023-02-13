В Кремле обвинили Украину в срыве переговоров с РФ "по команде сверху"
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина весной 2022 года якобы сорвала мирные переговоры с Россией "по команде сверху"
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом он прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза о том, что весной прошлого года перемирие России и Украины не было объявлено якобы из-за вмешательства Запада.
"Мы вам это рассказываем уже шесть месяцев, а то и семь. И президент Путин об этом говорил, и на разных уровнях. Речь идет именно о том же документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху - читай "действительно, по команде сверху", - украинская сторона покинула стол переговоров и исчезла со связи", - рассказал Песков.
- 26 января 2023 года Владимир Зеленский заявил, что может вернуться за стол переговоров с РФ только после вывода войск и признания Москвой ошибок.
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