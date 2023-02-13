Об этом сообщают российские СМИ.

Таким образом он прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза о том, что весной прошлого года перемирие России и Украины не было объявлено якобы из-за вмешательства Запада.

"Мы вам это рассказываем уже шесть месяцев, а то и семь. И президент Путин об этом говорил, и на разных уровнях. Речь идет именно о том же документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и который был парафирован даже. И потом внезапно, как по команде сверху - читай "действительно, по команде сверху", - украинская сторона покинула стол переговоров и исчезла со связи", - рассказал Песков.