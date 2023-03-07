В Кремле не видят предпосылок перехода ситуации в Украине в мирное русло
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят предпосылок для прекращения войны против Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, в Кремле пока не видят предпосылок для мирного урегулирования, поэтому будут продолжать войну против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".
"Этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - сказал Песков.
В то же время спикер Кремля заверил, что Россия с большим вниманием относится ко всем соображениям Пекина по Украине.
"Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина, от наших коллег", – отметил Песков.
- 24 февраля Китай опубликовал документ с позицией по "политическому урегулированию" войны России против Украины. Так называемый мирный план состоит из 12 пунктов.
- 7 февраля министр иностранных дел КНР Цинь Ган предупредил , что в войне России против Украины произойдет эскалация, если немедленно не начать переговоры.
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