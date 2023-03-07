Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, в Кремле пока не видят предпосылок для мирного урегулирования, поэтому будут продолжать войну против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".

"Этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - сказал Песков.

В то же время спикер Кремля заверил, что Россия с большим вниманием относится ко всем соображениям Пекина по Украине.

"Мы с большим вниманием относимся ко всем соображениям, которые мы слышим из Пекина, от наших коллег", – отметил Песков.