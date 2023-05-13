В Кремле не верили, что война придет на территорию России, - Фейгин

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Мы много раз обсуждали, что война придет на территорию России. Я думаю, они в это не верили. С одной стороны, считали, что Украина гораздо слабее и не в состоянии выработать средства, которыми можно атаковать вглубь до 700 км, именно на такой Расстояние от границы Украины расположено Москва, во-вторых, они считали, что Запад не пойдет на такую степень обострения, чтобы предоставить даже не дроны, но и узлы, детали, механизмы, компоненты для производства этих БПЛА и других средств, которые позволяют атаковать. на большом расстоянии территорию РФ. В России в это все не верили", – прокомментировал оппозиционер.

Марк Фейгин предположил, что, возможно, в Кремле думали, что война не будет столь долгой и к этому этапу все решится.

"А война тем временем затянулась более чем на 14 месяцев. И сейчас Украина подходит к пику предоставленных возможностей для атаки территории самой РФ, глубокого поражения целей. Разговоры о ракетах Storm Shadow и о подобных средствах – это вопрос недолгого времени, средства предоставят. И тогда ракетами можно будет сжечь даже Свердловскую область или Екатеринбург, что уж о Москве говорить, и это проблема и головная боль, которую искать противоядие к этому. Казалось бы, у России есть средства ПВО, но выяснилось, что работают они плохо, а когда Возможно, вокруг Кремля есть какие-то средства, но и через них прорываются отдельные БПЛА, то есть это показывает, что Россия, в принципе, не защищена ничем, это все иллюзия.И это новый фактор в войне, на который, безусловно, надо как-то отвечать. Это изменение приводит Москву в кататонический ступор. И пока хорошей реакции они не придумали", - сказал Фейгин.

Российский оппозиционер добавил, что даже Путин сманеврировал и решил все-таки выйти на парад 9 мая, прикрывшись президентами соседних государств. Но ведь он ежедневно не сможет ездить с этими семью президентами по территории России или другим местам, чтобы каждый раз ими прикрываться, словно живым щитом. Однако другие способы пока не выработали в Кремле.