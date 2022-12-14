В Кремле не хотят дать Лукашенко умыть руки, поэтому риск вторжения из Беларуси высок, - дипломат Чалый
Российской верхушке сейчас нужно взять под полный контроль Беларусь – для этого они хотят, чтобы страна полноценно вошла в войну против Украины
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.
"Путину и российской верхушке сейчас нужно взять под полный контроль Беларусь. Они не хотят дать ему умыть руки, пока Путина и приспешников будут гонять по всем судам и трибуналам, хоть и заочно. Мы же знаем этого человека, он сразу перекрасится", - отметил он.
По мнению Чалого, чтобы этого не допустить, они хотят испачкать не только его и окружающих, но и Беларусь всю.
"С моей точки зрения, вероятность более раннего или позднего вторжения с территории Беларуси очень высока. Это не значит, что дальше будет военный успех. Россиянам важно, чтобы беларусы зашли на территорию Украины. Они уже идут в том направлении - сформированы совместные подразделения. Уже не будет понятно, беларусы это или россияне. Пересечь они границу могут. Готовность к этому есть максимальная. Думаю, что россияне не верят, что смогут достичь из Беларуси каких-то военных целей. Они скорее хотят установить полный контроль над Беларусью", - считает дипломат.
- 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью.
- 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.
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