В Кремле назвали выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО "гуманитарным мероприятием"

Об этом сообщает ТАСС.



По словам Пескова, Москва выдает российские паспорта жителям ОРДЛО "по гуманитарным соображениям".



"Эта практика не является нарушением минских соглашений. Достаточно просто прочитать хотя бы один раз этот короткий и предельно конкретный текст. Поэтому эти упреки несостоятельны", - сказал Песков.



Он заявил, что "граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, Украиной".



"Поэтому Россия по гуманитарным соображениям придерживается этой практики выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам разных стран мира, и эта практика достаточно распространена", - сказал Песков.



Киев заявил, что считает незаконным выдачу паспортов РФ и не будет признавать их. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 10 февраля сообщил, что обратился в ОБСЕ с запросом подготовки доклада в связи с предоставлением Россией гражданства жителям оккупированных частей Донбасса.

Напомним, по состоянию на ноябрь 2021 года на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей кафиры выдали российские паспорта около 1,4 млн граждан.