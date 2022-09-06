В кремле назвали условия встречи Путина и Зеленского
Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским станет возможной только при условии достижения предварительных договоренностей между Москвой и Киевом
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, чтобы встреча стала возможной, необходимо, чтобы между Россией и Украиной были достигнуты договоренности, которые будут зафиксированы Путиным и Зеленским.
"Что касается встречи Путина с Зеленским, то здесь ничего не изменится. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того чтобы такая встреча могла состояться, сама идея такой встречи могла быть на повестке дня, нужно осуществить работу, и надо уже построить фундамент всех договоренностей, которые можно зафиксировать на самом высоком уровне. Об этом пока речь не идет", - сказал Песков.
- 5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лично предложил Владимиру Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.
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