В Кремле назвали расширение НАТО "вопросом жизни и смерти для России"

Об этом он сказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на пропагандистском телеканале "Россия 1".

По его словам, позиция западных партнеров по Украине "несбалансированна, поскольку они не могут претендовать на объективность в этом процессе.

"Распространение НАТО на такие страны как Украина, вероятно, другие страны, которые были на территории Советского Союза, конечно, это уже вопрос, фактически, жизни и смерти для нас", - сказал Песков.

Он заметил, что при всех противоречиях сейчас важно набраться терпения и сесть за стол переговоров в январе.

"Конечно, эмоционально хочется каждый раз реагировать на все эти мегафонные информационные выбросы, но здесь надо понимать, что когда дипломаты садятся за стол переговоров, непублично, там начинается совсем другой разговор. Он более предметный, он более спокойный и чаще всего взвешенный", - заметил Песков. .