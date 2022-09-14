Об этом сообщают российские СМИ.

"Никто не скрывает, что в этом документе они подразумевают гарантии до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно остается главная угроза для нашей страны. И остается, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение "специальной военной операции", - сказал Песков.

По его словам, новый проект гарантий безопасности не имеет отношения к тому, который обсуждался в марте 2022 года во время российско-украинских переговоров в Стамбуле.

"Там тоже фигурировали гарантии безопасности, хотя под совсем другим текстом. Который, кстати, был парафирован. Но украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом и этот процесс уже завершен", - отметил Песков.

Он подчеркнул, что реакция Москвы на подписание нового проекта гарантий безопасности будет отрицательной.

13 сентября в Офисе президента презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.

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