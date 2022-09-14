В Кремле назвали проект гарантий безопасности для Украины угрозой для России
Спикер президента РФ Дмитрий Песков назвал новый проект гарантий безопасности для Украины угрозой для России
Об этом сообщают российские СМИ.
"Никто не скрывает, что в этом документе они подразумевают гарантии до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно остается главная угроза для нашей страны. И остается, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимым проведение "специальной военной операции", - сказал Песков.
По его словам, новый проект гарантий безопасности не имеет отношения к тому, который обсуждался в марте 2022 года во время российско-украинских переговоров в Стамбуле.
"Там тоже фигурировали гарантии безопасности, хотя под совсем другим текстом. Который, кстати, был парафирован. Но украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом и этот процесс уже завершен", - отметил Песков.
Он подчеркнул, что реакция Москвы на подписание нового проекта гарантий безопасности будет отрицательной.
- 13 сентября в Офисе президента презентовали рекомендации по гарантиям безопасности для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.84
Покупка 39.84Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 39.66Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное