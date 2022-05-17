Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пескова, западные пиарщики якобы помогают Украине создавать фейки в ходе информационной войны и один из них создали в Буче.

"Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане этой ужасной информационной войны - это потоки лжи, это фейки, это инсценировки, порой настолько ужасные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадно сделано инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты вряд ли могли бы так высокопрофессионально работать, там на них работает армия компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - сказал Песков.

Он добавил, что вокруг событий в Буче необходимо провести независимое расследование.

"Конечно, необходимо беспристрастное и независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду", - отметил Песков.

23 апреля в Буче завершилась эксгумация погибших и было обнаружено 412 тел убитых россиянами мирных жителей.

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