В Кремле назвали массовые убийства в Буче "искусно совершенным кровожадным инсценированием"
Спикер президента России Дмитрий Песков назвал массовые убийства российскими оккупантами гражданского населения в Буче "кровожадным" фейком западных пиарщиков
Об этом сообщают российские СМИ.
По словам Пескова, западные пиарщики якобы помогают Украине создавать фейки в ходе информационной войны и один из них создали в Буче.
"Самое страшное, наверное, то, что мы увидели в плане этой ужасной информационной войны - это потоки лжи, это фейки, это инсценировки, порой настолько ужасные, насколько человеческое сознание не может себе представить. Я имею в виду, например, мастерски кровожадно сделано инсценировку в Буче под Киевом. Понятно, что украинские специалисты вряд ли могли бы так высокопрофессионально работать, там на них работает армия компаний, пиар-компаний, телевизионщиков, информационных советников, специалистов по ведению информационной войны", - сказал Песков.
Он добавил, что вокруг событий в Буче необходимо провести независимое расследование.
"Конечно, необходимо беспристрастное и независимое расследование, которое всю эту ситуацию и всю эту трагедию выведет на чистую воду", - отметил Песков.
- 23 апреля в Буче завершилась эксгумация погибших и было обнаружено 412 тел убитых россиянами мирных жителей.
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