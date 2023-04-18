Об этом сообщают российские СМИ.

"Любые идеи, принимающие во внимание интересы России, обеспокоенность России, конечно, заслуживают внимания, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Для нас главное – это обеспечивать собственные интересы", – сказал Песков.

В то же время представитель Владимира Путина отметил, что ему ничего не известно о "мирном плане" президента Франции Эмманюэля Макрона, который он намерен продвигать с помощью Китая.

"Были какие-то сообщения о том, что, мол, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала, но до сих пор они нигде себя не обнаружили, эти элементы. Нам не известно о существовании какой-либо французской стороны плана, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали", – рассказал Песков.

Также он прокомментировал "мирные инициативы" президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы.

"Что касается инициативы бразильской стороны, то пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно иметь информацию, знать нюансы. Сейчас получить эти нюансы имеет возможность наш министр иностранных дел", - отметил Песков.