В Кремле назвали ключевой пункт "мирного плана", который нужен РФ для прекращения войны с Украиной
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ согласится рассматривать "мирный план" по прекращению войны против Украины, который будет учитывать интересы Москвы
Об этом сообщают российские СМИ.
"Любые идеи, принимающие во внимание интересы России, обеспокоенность России, конечно, заслуживают внимания, к ним стоит и нужно прислушиваться, и Россия готова это делать. Для нас главное – это обеспечивать собственные интересы", – сказал Песков.
В то же время представитель Владимира Путина отметил, что ему ничего не известно о "мирном плане" президента Франции Эмманюэля Макрона, который он намерен продвигать с помощью Китая.
"Были какие-то сообщения о том, что, мол, во время визита в Китай французская сторона какие-то элементы озвучивала, но до сих пор они нигде себя не обнаружили, эти элементы. Нам не известно о существовании какой-либо французской стороны плана, соответственно, ничего мы от французской стороны не получали", – рассказал Песков.
Также он прокомментировал "мирные инициативы" президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы.
"Что касается инициативы бразильской стороны, то пока рано давать какие-то оценки, потому что нужно иметь информацию, знать нюансы. Сейчас получить эти нюансы имеет возможность наш министр иностранных дел", - отметил Песков.
- 16 апреля Лула да Силва заявил, что США должны прекратить "поощрять войну" на территории Украины и "начать говорить о мире".
- 18 апреля агентство Bloomberg написало, что Эмманюэль Макрон обратился в Китай с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной.
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