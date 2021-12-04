В Кремле назвали дату переговоров Путина и Байдена
Беседа главы Белого дома Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным состоится 7 декабря
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.
По его словам, Владимир Путин и Джо Байден проведут разговор вечером 7 декабря. Лидеры двух стран сами определят, сколько будет продолжаться разговор, который состоится в онлайн-формате по безопасной линии видеосвязи.
"Вечер. Президенты сами определят", - ответил Песков на вопрос, на какое время запланировано общение и сколько он будет продолжаться.
Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что Джо Байден и Владимир Путин обсудят Украину и широкий круг других вопросов. Президент США планирует отметить обеспокоенность российской военной активностью на границе с Украиной. Он также выразит поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины.
- 4 декабря президент США Джо Байден заявил, что не принимает очерченные Кремлем "красные линии" в отношении Украины.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Джо Байден во время встречи с Владимиром Путиным подчеркнул решимость защищать суверенитет Украины .
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