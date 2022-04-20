В Кремле нарастает недовольство Путиным, но выражать его открыто высокопоставленные должностные лица пока боятся, - Bloomberg
В Кремле появилась небольшая, но с каждым днем все большая группа сомневающихся в правильности решения начать эту войну
Об этом сообщает Bloomberg.
Недовольны, что занимают высокие посты в российском правительстве или в управлении государственными компаниями, считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, но считают, что пока нет никаких шансов на смену курсу со стороны Путина.
Все больше инсайдеров из Кремля убеждены, что желание Путина продолжать войну обречет Россию на годы изоляции и повысит напряжение до такого уровня, что она уничтожит российскую экономику, ее безопасность и глобальное влияние. Но многие влиятельные игроки слишком напуганы репрессиями, чтобы публично говорить о своем недовольстве, - констатирует издание.
- Напомним, Bloomberg также считает, что Путин будет продолжать войну в Украине, чтобы не показать Россию "безнадежно уязвимой и слабой".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное