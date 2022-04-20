В Кремле нарастает недовольство Путиным, но выражать его открыто высокопоставленные должностные лица пока боятся, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Недовольны, что занимают высокие посты в российском правительстве или в управлении государственными компаниями, считают, что вторжение было катастрофической ошибкой, но считают, что пока нет никаких шансов на смену курсу со стороны Путина.

Все больше инсайдеров из Кремля убеждены, что желание Путина продолжать войну обречет Россию на годы изоляции и повысит напряжение до такого уровня, что она уничтожит российскую экономику, ее безопасность и глобальное влияние. Но многие влиятельные игроки слишком напуганы репрессиями, чтобы публично говорить о своем недовольстве, - констатирует издание.

Напомним, Bloomberg также считает, что Путин будет продолжать войну в Украине, чтобы не показать Россию "безнадежно уязвимой и слабой".

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