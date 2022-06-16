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В Кремле надеются, что визит четырех лидеров в Киев заставит Зеленского "взглянуть реально на положение дел"

16 июня, 2022 четверг
16:52
Мир Песков

В Москве прокомментировали визит европейских лидеров в Украину

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, руководство страны-агрессора надеется, что европейские лидеры – президенты Франции и Румынии, а также канцлер Германии и премьер Италии – во время своего визита в столицу Украины будут "побуждать Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел".

Песков также выразил надежду, что лидеры стран ЕС "не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием, потому что это продлит страдания людей".

  • Напомним, утром 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
  • Позже в тот же день в Киеве началась встреча европейских лидеров с Зеленским

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