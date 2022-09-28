Об этом пишет Bloomberg .

Источники издания в администрации Владимира Путина утверждают, что, несмотря на неудачи на фронте, российский диктатор не отказался от своих первоначальных планов по Украине.

В частности, в Кремле надеются, что посредством мобилизации РФ удастся перехватить инициативу в войне, продвинуться вглубь Украины и, возможно, захватить Харьков и Одессу.

Россияне планируют начать мирные переговоры только после того, как оккупируют как можно больше территорий Украины.

В то же время Bloomberg отмечает, что такие намерения РФ не соответствуют ее нынешнему положению на фронте.

"Маловероятно, что 300 тыс. плохо обученных и мотивированных мобилизованных смогут изменить ситуацию на поле боя. Военные аналитики говорят, что их, вероятно, будет достаточно для замедления наступления Украины", - считают в американском издании.

21 сентября Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

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