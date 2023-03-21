В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина

Об этом пишут пропагандистские СМИ.

Отмечается, что встреча пройдет сначала в узком, а позже – в расширенном составе. Также состоится подписание документов и официальные заявления от лидеров.

Си Цзиньпин будет находиться с государственным визитом в России 20-22 марта.