В Кремле началась встреча Путина и Си Цзиньпина
Во вторник, 21 марта, в Кремле началась официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Китая СИ Цзиньпина
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Отмечается, что встреча пройдет сначала в узком, а позже – в расширенном составе. Также состоится подписание документов и официальные заявления от лидеров.
Си Цзиньпин будет находиться с государственным визитом в России 20-22 марта.
- В понедельник, 20 марта, в Москве состоялась неофициальная встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.37Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное