В Кремле началась грызня крыс
Это свидетельствует о том, что в московских верхах исчезает вера во всемогущество Путина
После наезда на начальника Генштаба Герасимова Пригожин устраивает публичный стеб над Медведевым. Которого, кстати, считают особенно близким Путину.
Это чрезвычайно положительные сигналы о разрушении установившейся неформальной иерархии власти в Москве.
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Разбираться в деталях грызни этих крыс нет смысла. Но это очень положительные сигналы о разрушении установившейся неформальной иерархии власти в Москве. Для авторитарной системы такие нарушения особенно значимы, потому что на неформальностях держится весь коррупционный и репрессивный аппарат.
В кремлевских верхах исчезает вера во всемогущество Путина
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Это также может свидетельствовать, что в кремлевских верхах исчезает вера во всемогущество Путина. Ибо место под солнцем приближенные начинают выбивать силой и дерзостью, а не доступом к уху царя.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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