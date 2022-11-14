Об этом российскому РБК рассказали два информированных источника.

Начиная с 2012 года итоговая пресс-конференция президента РФ всегда проходила в декабре. Пока нет окончательного решения о том, проводить ли ее в этом году. Один из источников говорит, что при принятии окончательного решения будет учитываться, в частности, ситуация в зоне "специальной военной операции", как называет страна-агрессор свое вторжение в Украину.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

ВСУ 11 ноября вошли в Херсон после 8 месяцев оккупации города российской армией.

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