Об этом сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

"На наш взгляд, специальную военную операцию в Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", - сказал "голос" Путина.

При этом Песков жалуется, что Киев не хочет переговоров.

"Но мирные переговоры, как мы знаем, из-за позиции, занятой украинской стороной, невозможны", - отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил , что готов к переговорам с Россией при условии, что она признает себя оккупантом.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

11 ноября Минобороны РФ заявило о завершении опрокидывания военных и техники на левый берег Херсонщины.

В Кремле заявили, что не считают уход войск РФ из Херсона унизительным.

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