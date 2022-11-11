В Кремле на фоне отхода войск РФ от Херсона отметили, что хотят мирных переговоров с Украиной
В Кремле заявили, что рассматривают вариант завершения войны путем мирных переговоров с Украиной
Об этом сказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
"На наш взгляд, специальную военную операцию в Украине можно завершить после достижения ее целей. Или завершить путем достижения целей мирными переговорами, что тоже возможно", - сказал "голос" Путина.
При этом Песков жалуется, что Киев не хочет переговоров.
"Но мирные переговоры, как мы знаем, из-за позиции, занятой украинской стороной, невозможны", - отметил он.
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- 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.
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