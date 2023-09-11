В Кремле хотят "разобраться", почему Армения проводит военные учения из США

Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС .

Он заявил, что Москва "будет стараться это осмыслить и понять" в "партнерском диалоге с армянской стороной".

"На фоне того, как Армения не изъявила желания проводить обучение с ОДКБ и теперь заявляет о желании проводить обучение с американцами - наверняка для нас это решение, требующее очень и очень глубокого анализа, чтобы разобраться, почему именно Армения принимает такие решения и какие цели". преследуются", - говорит Песков.

Совместные учения Армении и США пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

Несмотря на такое решение страны, Песков заявил , что Москва и Ереван остаются "близкими союзниками".

"Мы были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога, потому что логика развития и национальные интересы двух стран диктуют необходимость углубления нашего союзничества и партнерства", – считает он.

Песков также заявляет, что со стороны Армении не поступало сигналов о желании выйти из ОДКБ.

"Мы видели много соображений на эту тему, в том числе и, скажем так, прозападно настроенные аналитики, которые есть в Армении, неоднократно об этом рассуждали. Но никаких официальных сигналов на этот счет не получали", - сказал Песков.

В ответ на вопрос , готова ли РФ защитить Армению, если территория этой страны подвергается нападению, Песков подчеркнул, что у России есть обязанности в рамках ОДКБ.

"Если речь идет о территории Армении, вы знаете, у нас есть обязательства по ОДКБ. Также вы знаете, что после того, как Армения признала территориальную целостность Азербайджана в пределах 1991 года, там несколько изменились обстоятельства, поэтому это тоже нужно учитывать. Это было решение Еревана", - объяснил он.

Изменения в отношениях между Арменией и РФ

Армянский премьер Никол Пашинян в интервью вышедшей 3 сентября 2023 года итальянской газете La Repubblica заявил, что его стране не следовало в вопросах безопасности полагаться исключительно на РФ . В частности, он считает РФ неспособной защитить интересы Армении в Нагорном Карабахе.

В свою очередь жена Пашиняна Анна Акопян прибыла в Киев и передала гуманитарную помощь , где участие в Саммите первых леди и джентельменов в Киеве, который организовывала супруга президента Украины Елена Зеленская. Этот визит стал первым дипломатическим жестом Армении в поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения. Поездка Акопян вызвала осуждение в России .

Также руководству РФ не понравилось намерение Армении ратифицировать Римский устав Международного уголовного суда , по которому привлекаются к ответственности военные преступники.

6 сентября армянское Минобороны проинформировало, что на полигоне "Зар" в Армении с 11 по 20 сентября пройдут совместные армяно-американские военные учения : они предусматривают отработку стабилизационных действий между конфликтующими сторонами во время миротворческих миссий.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отреагировал на обучение США в Армении и заявил, что "ничего хорошего в этом нет".