В кремле хотят присоединить Юг Украины до 11 сентября, - советник главы МВД Денисенко

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"На временно оккупированных территориях россияне должны говорить, что они пришли туда навсегда и будут строить Россию, чтобы держать людей в страхе. Это психологический элемент их "специальной военной операции". Им нужно, чтобы люди были покорны и никакого партизанского движения, чтобы не было", – объяснил Денисенко.

Советник главы МВД также сообщил, что в кремле хотят присоединить Юг Украины к 11 сентября.

"Ни для кого уже не секрет, что кремль дал указание провести аннексию Юга Украины до 11 сентября. Это день российского "единого голосования". Поэтому они будут подгонять все под 11 сентября. Никаких псевдореферендумов не будет. Им этого не нужно. Мы должны понимать. , что это информационная война. Наш ответ на такие вещи должен быть только военный. Других ответов на такие заявления быть не может", - добавил он.

13 июля украинская разведка сообщила , что РФ не смогла оккупировать всю Украину и готовит "референдумы" на захваченных территориях.

4 июля начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ разрабатывает несколько сценариев по результатам "референдумов" на оккупированных территориях.



14 июля гауляйтер Балицкий заявил, что хочет провести так называемый "референдум о вхождении в состав Российской Федерации" в начале осени

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