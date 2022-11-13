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В Кремле из-за вывода оккупационных войск из Херсона усуглубляется раскол, - ISW

13 ноября, 2022 воскресенье
07:45
война с Россией

Путину все труднее успокоить электорат из-за неспособности российской армии свергнуть украинские власти и захватить Украину

Об этом сообщил Институт изучения войны

В России усуглубляется раскол между провоенными деятелями и Путиным из-за вывода российских войск из Херсона. Как утверждают военные аналитики, даже пропутинские пропагандисты (например, такие как Владимир Соловьев) все чаще требуют от Кремля и высшего военного командования полной преданности достижению предварительно заявленных целей в Украине.

Поскольку Путину необходимо сейчас сохранить поддержку, то он, по мнению Института изучения войны, вероятно, приказал некоторым своим пропагандистам подавить любую критику российского вывода войск из Херсона. Но привлекательность российского президента среди крайних российских националистов из-за последних событий в Украине начала уменьшаться.

Аналитики также отметили, что российские чиновники одобряют принудительный вывоз детей из оккупированных территорий Украины в Россию. В частности, оккупанты сделали заявление о запланированном принудительном перемещении в Россию более 40 000 детей Херсонской области. При этом сами оккупанты признают уход за украинскими детьми ненадлежащим.

Итак, основные выводы Института изучения войны на 12 ноября таковы:

Вывод русских войск из Херсона разжигает в России идеологический раскол, подрывая доверие к Путину и его способности выполнить свои военные обещания.

Российские официальные лица все больше нормализуют публичную и, вероятно, незаконную депортацию тысяч украинских детей в Россию.

Российское военное руководство пытается, однако, не может интегрировать специальные военные формирования в более сплоченные боевые силы в Украине.

Российские источники утверждают, что украинские войска продолжают контрнаступательные операции в направлении Кременной и Сватового.

Украинские войска продолжают освобождать населенные пункты на правом (западном) берегу Днепра в Херсонской области.

Захватчики продолжали наступательные операции по направлению Бахмута, Авдеевки и Угледара.

Российские чиновники могут пытаться избежать выплат военнослужащим обещанного денежного довольствия.

Российские войска и оккупационные чиновники продолжают подвергать опасности жителей и применять к ним меры принуждения.

  • Ранее Институт изучения войны предположил , что Россия вряд ли сможет противостоять партизанскому движению в Украине.

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