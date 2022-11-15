В Кремле истолковали заявление Зеленского о невозможности "Минска-3" как нежелании вести переговоры
В Кремле, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о невозможности "Минска-3", заявили о нежелании Киева вести переговоры
Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.
"Заявление Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет , подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", - цитируют Пескова РосСМИ.
15 ноября в Индонезии стартовал саммит стран G20.
- Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20 , российскую делегацию на Бали возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.
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