Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Заявление Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет , подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", - цитируют Пескова РосСМИ.

15 ноября в Индонезии стартовал саммит стран G20.

Президент РФ Владимир Путин не посетит саммит G20 , российскую делегацию на Бали возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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