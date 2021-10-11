В Кремле исключают возможность обсуждения оккупированного Крыма между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в очередной раз отверг возможность обсуждения деоккупации Крыму во время встречи президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским
Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.
Песков ответил на вопрос, готова ли РФ обсуждать оккупированный Крым с Украиной.
"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - заявил пресс-секретарь Путина.
- Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Путиным возможна только при условии присутствия в ее повестке дня вопроса оккупированного Россией Крыма.
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