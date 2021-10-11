В Кремле исключают возможность обсуждения оккупированного Крыма между Путиным и Зеленским

Об этом он сказал в комментарии РИА Новости.



Песков ответил на вопрос, готова ли РФ обсуждать оккупированный Крым с Украиной.



"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - заявил пресс-секретарь Путина.

Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что встреча Зеленского с Путиным возможна только при условии присутствия в ее повестке дня вопроса оккупированного Россией Крыма.