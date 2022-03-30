В Кремле говорят, что отвергли предложение Украины о переговорах по статусу Крыма
Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет вести с Украиной переговоры по статусу Крыма
Об этом сообщают российские СМИ.
Таким образом, в Кремле ответили на предложение украинской делегации в течение 15 лет вести двусторонние переговоры о статусе оккупированного РФ полуострова, которое было обнародовано 29 марта после мирных украинско-российских переговоров.
По словам Пескова, "Россия считает Крым своей территорией", поэтому не будет обсуждать его судьбу.
На вопрос, были ли наработаны во время переговоров 29 марта в Стамбуле хотя бы варианты договоренностей по Крыму, представитель Путина ответил, что не будет рассказывать подробностей переговоров.
"А какие-то нюансы переговоров мы с вами обсуждать и рассказывать не будем", – сказал Песков.
- 29 марта украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле предложила России договор , предусматривающий переговоры между Киевом и Москвой о статусе аннексированного Крыма в течение следующих 15 лет.
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