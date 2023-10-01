В Кремле до сих пор не определились, какие украинские территории аннексировала Россия, - ISW

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил с речью в честь так называемого дня воссоединения оккупированных регионов Украины Россией. Во время речи он повторил шаблонную риторику о не признанных миром референдумах, обвинил Запад в решении войны в Украине и единство между Россией и оккупированными регионами.

В то же время, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале в честь праздника карту, на которой весь Крым, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области изображены как территория России. Однако впоследствии он заменил изображение, где не указаны Запорожье, Херсон, а изображены Каховка, Луганск, Донецк и Мелитополь.

А оккупационная администрация Херсонской области опубликовала другую карту, на которой российская территория приблизительно простиралась до нынешней линии фронта на четырех аннексированных областях.

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, известный националист и экстремист в российском правительстве, неоднозначно заявил, что война в Украине будет продолжаться до тех пор, пока "не будут освобождены исконно российские территории".

"Нечеткое заявление Медведева и разрозненные карты оккупационных чиновников указывают на то, что Кремль еще не определился, какие именно территории он аннексировал или намерен аннексировать", - заключают в ISW.

Аннексия территорий Украины: что известно

20 сентября 2022 года так называемые "общественные советы" оккупированных Херсонщины и Запорожья приняли решение провести "референдумы" о вхождении этих территорий в состав РФ. Впоследствии о решении провести псевдореферендум заявили террористические организации ЛНР и ДНР.

Все "референдумы" состоялись с 23 по 27 сентября.

Вечером 30 сентября Владимир Путин открыл путь к аннексии территорий Херсонской и Запорожской областей: подписал указы о признании Херсона и Запорожской области "независимыми территориями".

В тот же день глава России подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

28 сентября 2023 года президент РФ Владимир Путин установил 30 сентября "днем воссоединения" РФ и оккупированных украинских территорий. Как указывается, "памятная дата" посвящена годовщине подписания псевдодоговоров о вхождении "ЛНР", "ДНР", Херсонщины и Запорожской области в состав РФ.