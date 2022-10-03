Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Руководство России будет держаться за Херсон, вместо того чтобы срочно вывести свою группировку на левый берег Днепра, и это позволит нам продолжать наступление в направлении Луганска. Их мобилизованные будут только дополнительными потерями, потому что они не подготовлены и плохо вооружены. Россияне потеряли много оружия в районе Купянска и Изюма", - отметил Поляков.

Военный эксперт также добавил, что ВСУ будут продолжать наступление через Кременную и Лисичанск и угрожать оцеплением группировке противника под Бахмутом.

"Россияне будут вынуждены и там ослабить наступление. В ближайшие недели будет именно так, если они не отведут свои войска с правого берега Днепра на левый. Если россияне отведут, то ВСУ в районе Запорожья не будут их поджимать, потому что они больше всего боятся нашего наступления на направлении Мелитополя и что мы достигнем рубежей Луганской области по состоянию на 24 февраля", - пояснил Поляков.

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