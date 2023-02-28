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В Кремле анонсировали "серьезный разговор" на закрытой коллегии ФСБ с участием Путина

28 февраля, 2023 вторник
13:56
война с Россией

Во вторник, 28 февраля, российский диктатор Владимир Путин примет участие в закрытом заседании коллегии ФСБ

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, Путин выступит на коллегии федеральной службы безопасности РФ, но открыта будет лишь часть его обращения.

"Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в нынешний момент трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор", - сказал Песков.

По данным пресс-службы Кремля, на коллегии подведут итоги оперативной и служебной деятельности ФСБ в 2022 году, а также определят приоритетные задачи на 2023 год.

Это будет первая коллегия ФСБ с начала войны РФ против Украины.

  • 28 февраля Институт изучения войны пришел к выводу, что Владимир Путин делает заявления об угрозе существованию России, чтобы увеличить поддержку войны внутри страны и запугать Запад ее возможным распадом.
Россия
Владимир Путин
ФСБ
Дмитрий Песков
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