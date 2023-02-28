Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

По его словам, Путин выступит на коллегии федеральной службы безопасности РФ, но открыта будет лишь часть его обращения.

"Будет в закрытом режиме большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента. Значение службы в нынешний момент трудно переоценить, поэтому будет серьезный разговор", - сказал Песков.

По данным пресс-службы Кремля, на коллегии подведут итоги оперативной и служебной деятельности ФСБ в 2022 году, а также определят приоритетные задачи на 2023 год.

Это будет первая коллегия ФСБ с начала войны РФ против Украины.