В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Си Цзиньпина в двух форматах
18 октября российский диктатор Владимир Путин посетит Китай, где встретится с лидером Си Цзиньпином в двух режимах переговоров
Об этом информирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости" .
По данным помощника президента России Юрия Ушакова, Путин и Си сначала будут разговаривать в широком составе, а затем – в узком, во время рабочего завтрака.
"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", – сказал он.
Ушаков также сообщил, что из РФ в Китай отправится делегация чиновников и предпринимателей.
Путин планирует поучаствовать в форуме "Один пояс – один путь", где будет пропагандировать концепцию так называемой "Великой Евразии".
Что известно о предстоящей встрече
19 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.
Позже бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит.
Дипломат Валерий Чалый считает , что приезд Путина в Китай будет церемониальным. Президент России, скорее, демонстрирует и создает массовку для китайского лидера в его больших целях, которые он озвучил на партийном съезде.
Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда усыпется путинский режим. Маловероятно, что это будет длительная война, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.35 Покупка 37.35Продажа 38.11
- EUR Покупка 39.47Продажа 40.58
- Актуальное
- Важное