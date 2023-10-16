В Кремле анонсировали новую встречу Путина и Си Цзиньпина в двух форматах

Об этом информирует российское пропагандистское агентство "РИА Новости" .

По данным помощника президента России Юрия Ушакова, Путин и Си сначала будут разговаривать в широком составе, а затем – в узком, во время рабочего завтрака.

"Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет даже вне рамок этого узкого состава", – сказал он.

Ушаков также сообщил, что из РФ в Китай отправится делегация чиновников и предпринимателей.

Путин планирует поучаствовать в форуме "Один пояс – один путь", где будет пропагандировать концепцию так называемой "Великой Евразии".

Что известно о предстоящей встрече

19 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что президент России Владимир Путин намерен посетить Китай в октябре для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Позже бывший координатор Государственного департамента США по санкциям Дэниел Фрид считает, что ожидать разрыва отношений между Китаем и Россией не стоит.

Дипломат Валерий Чалый считает , что приезд Путина в Китай будет церемониальным. Президент России, скорее, демонстрирует и создает массовку для китайского лидера в его больших целях, которые он озвучил на партийном съезде.

Дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009 гг.) Владимир Огрызко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что Китай помнит, что Россия когда-то захватила часть его территорий и ждет, когда усыпется путинский режим. Маловероятно, что это будет длительная война, но это будет специальная китайская операция, которая вернет то, что когда-то Россия у Китая забрала.