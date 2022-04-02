В Кременной в результате российских обстрелов загорелся лес, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"В сеточном лесничестве города Кременная в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса. Есть угроза перехода огня на частный сектор", - подчеркнул он.



По словам главы ОВА, минимальное расстояние между домами и лесом составляет 7 м. В настоящее время сотрудники ГСЧС пытаются локализовать пожар.

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