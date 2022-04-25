В Кременной произошел взрыв на собрании россиян и коллаборантов, все погибли, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в кульки нечего положить", - сказал он. он.

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