В Кременной произошел взрыв на собрании россиян и коллаборантов, все погибли, - Гайдай
Во временно оккупированной Кременной во время совещания оккупантов произошел взрыв
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в эфире телемарафона.
"В Кременной оккупанты взлетели в воздух в мэрии во время своего сборища. Не соблюдали технику безопасности, газ такая штука. Назначенные орками на должности предатели также были в помещении. Короче: проводить совещания больше никому. Даже в кульки нечего положить", - сказал он. он.
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