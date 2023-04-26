В Кременной оккупанты удерживают задержанных украинцев в звероферме, - Луганская ОВА

Об этом пишет глава Луганской ОВА Артем Лысогор .

"Оккупанты продолжают задерживать местное население, которое имеет отличные от них взгляды, или просто не понравились. Люди исчезают в неизвестном направлении и часто не возвращаются. Одно из мест, где содержат украинцев, – территория бывшей зверофермы возле Кременной. Именно там, по словам свидетелей, находится часть людей, задержанных в Сватовщине за подозрение в сотрудничестве с Украиной", - пишет он.

Лысогор также рассказал, что в течение нескольких дней россияне не наступают на нашем участке фронта, однако активно применяют артиллерию.

Артиллерийскими обстрелами окупантов за прошлые сутки были поражены Новоселовское, Невское, Диброва и Белогоровка.

Кроме того, так называемые налоговики ЛНР проверяют учредительные документы юридических лиц и угрожают, что до конца 2023 эти бумаги должны быть приведены в соответствие с нормами российского законодательства. Организации, которые этого не сделают, подлежат исключению из реестра юридических лиц.