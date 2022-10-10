В Кременчугском районе силы ПВО сбили вражескую ракету, есть пострадавшие
Во время вечерней воздушной тревоги 10 октября в Полтавской области в Кременчугском районе силы ПВО сбили российскую ракету, от обломков пострадали 3 человека
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"Две ракеты сбили в Кременчугском районе. Из-за падения обломков одной из российских ракет пострадали три человека. Оказывается вся необходимая помощь", – пишет он.
- Напомним, утром 10 октября россияне ударили по объектам критической инфраструктуры Киева, по меньшей мере 5 человек погибли.
- Также враг выпустил более десяти ракет по Днепропетровщине: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.
- Ударили ракетами по Кривому Рогу , в некоторых районах города нет воды и электрики, по Франковщине, в Тернопольской области сработала ПВО.
- Также пострадали многие другие области и города Украины. Во многих из них из-за обстрелов россиян произошли перебои с мобильным интернетом и связью.
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