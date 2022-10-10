В Кременчугском районе Полтавщины раздались взрывы

Об этом он пишет в своем телеграмме .

Он подчеркивает не покидать укрытие.

В 09:33 о взрывах сообщало "Общественное Полтава".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb