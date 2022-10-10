В Кременчугском районе Полтавщины раздались взрывы
Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщает, что 10 октября в Кременчугском районе Полтавской области прогремели взрывы
Об этом он пишет в своем телеграмме .
Он подчеркивает не покидать укрытие.
В 09:33 о взрывах сообщало "Общественное Полтава".
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