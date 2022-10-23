Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

"Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога! Прошу всех находиться в укрытиях! Ожидаем официальную информацию от ОВА!", - написал Малецкий в 00:50.

Воздушная тревога в Полтавской области была объявлена в 00:33.

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