Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий в facebook .

По его словам, было принято решение увеличить сумму выплат семьям погибших вдвое.

"Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии. Также выделили средства на оплату захоронений всех погибших. Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скучает по погибшим", - написал Малецкий.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугу, в результате которого погиб 21 человек.

Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ "Амстор" находилось более тысячи гражданских .

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал удар "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, к которым опустился Владимир Путин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb