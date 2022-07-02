В Кременчуге семьям погибших от удара РФ по ТЦ "Амстор" выплатят по 100 тыс. грн
Семьям погибших в результате российского удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, Полтавской области, выплатят по 100 тыс. грн
Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий в facebook .
По его словам, было принято решение увеличить сумму выплат семьям погибших вдвое.
"Вместе с депутатами городского совета приняли решение об увеличении выплаты от всего кременчугского общества с 50 тыс. грн до 100 тыс. грн каждой семье погибшего в этой страшной трагедии. Также выделили средства на оплату захоронений всех погибших. Делаем все возможное, чтобы помочь семьям погибших. Кременчуг объединился, помогает и скучает по погибшим", - написал Малецкий.
- 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по Кременчугу, в результате которого погиб 21 человек.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил, что в обстрелянном Россией ТЦ "Амстор" находилось более тысячи гражданских .
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал удар "зверством" . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил , что атака еще раз показала глубину жестокости и варварства, к которым опустился Владимир Путин.
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