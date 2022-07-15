В Кременчуге раздались взрывы
В пятницу, 15 июля, во время вечерней воздушной тревоги в Кременчуге раздались взрывы
Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - написал он.
В 21:37 в области объявили об отбое воздушной тревоги.
Как добавил Дмитрий Лунин в 22:30, пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших.
- В Днепре прогремела серия взрывов.
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