Об этом сообщает глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"В Кременчуге раздались взрывы. Детали позже", - написал он.

В 21:37 в области объявили об отбое воздушной тревоги.

Как добавил Дмитрий Лунин в 22:30, пока нет информации о попадании в объекты, разрушения или пострадавших.

В Днепре прогремела серия взрывов.