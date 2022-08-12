В Кременчуге прогремели взрывы. Тревоги не было
В ночь с 11 на 12 августа в Кременчуге раздались взрывы
Об этом Еспресо.TV сообщили жители Кременчуга.
В Полтавской области не объявили воздушную тревогу. Первый взрыв раздался ориентировочно в 3:55. Через 10 минут жители Кременчуга услышали еще один мощный взрыв.
Официальной информации о ситуации в городе пока нет.
Новость будет дополняться...
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.85
Покупка 38.85Продажа 39.74
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 40.72
- Актуальное
- Важное