Об этом Еспресо.TV сообщили жители Кременчуга.

В Полтавской области не объявили воздушную тревогу. Первый взрыв раздался ориентировочно в 3:55. Через 10 минут жители Кременчуга услышали еще один мощный взрыв.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Новость будет дополняться...

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