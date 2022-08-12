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Главная война с Россией В Кременчуге прогремели взрывы. Тревоги не было
Обновлено

В Кременчуге прогремели взрывы. Тревоги не было

12 августа, 2022 пятница
04:14
война с Россией

В ночь с 11 на 12 августа в Кременчуге раздались взрывы

Об этом Еспресо.TV сообщили жители Кременчуга.

В Полтавской области не объявили воздушную тревогу. Первый взрыв раздался ориентировочно в 3:55. Через 10 минут жители Кременчуга услышали еще один мощный взрыв.

Официальной информации о ситуации в городе пока нет.

Новость будет дополняться...

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Украина
Кременчук
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