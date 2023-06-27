РФ атаковала Полтавщину ракетами X-22, в Кременчугском районе есть попадание в дачный кооператив
Во вторник, 27 июня, во время воздушной тревоги российская армия дважды обстреляла Полтавскую область
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Российские оккупанты обстреляли Кременчуг ракетой Х-22.
"Год назад такая же ракета в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно, год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", - сказал военный.
Игнат подчеркнул, что бомбардировщики Ту-22м3 взлетели с российского аэродрома. Именно они являются носителями ракет Х-22.
Минимум два самолета были замечены украинскими военными в воздушном пространстве России и минимум две ракеты были зафиксированы во время атаки.
Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин написал, что есть попадание в дачный кооператив Кременчугского района.
"Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", - пишет глава области.
Во время воздушной тревоги в Полтавской области местные СМИ сообщили о звуках взрывов в городе Кременчуг.
В то же время глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин предупредил о ракетной угрозе и призвал жителей пройти в укрытие.
- Ровно год назад 27 июня россияне нанесли ракетный удар по кременчугскому ТЦ "Амстор". Тогда погибли более 20 человек. Во время атаки в торговом центре находились около тысячи человек.
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