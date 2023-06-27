Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Российские оккупанты обстреляли Кременчуг ракетой Х-22.

"Год назад такая же ракета в Кременчуге попала, куда сегодня и полетела. Собственно, год спустя снова бьют этой же ракетой и снова в направлении Кременчуга", - сказал военный.

Игнат подчеркнул, что бомбардировщики Ту-22м3 взлетели с российского аэродрома. Именно они являются носителями ракет Х-22.

Минимум два самолета были замечены украинскими военными в воздушном пространстве России и минимум две ракеты были зафиксированы во время атаки.

Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин написал, что есть попадание в дачный кооператив Кременчугского района.

"Предварительно без жертв. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано", - пишет глава области.

Во время воздушной тревоги в Полтавской области местные СМИ сообщили о звуках взрывов в городе Кременчуг.

В то же время глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин предупредил о ракетной угрозе и призвал жителей пройти в укрытие.