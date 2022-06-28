Об этом сообщил городской голова Кременчуга Виталий Малецкий в facebook .

"28, 29 и 30 июня в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий", - написал Малецкий.

Он добавил, что это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга.

"Кременчугская община требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан. Не забудем, не простим!" – пообещал Малецкий.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области. По состоянию на утро 28 июня число погибших возросло до 18 , 36 человек считаются пропавшими без вести.

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